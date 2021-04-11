Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 12:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayseri'de 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri’de, 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle, il genelinde 60 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.
Kayseri'de cuma akşamı başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, kent merkezinde 30 santime ulaşırken, Erciyes Dağı'nda ise 1 metreyi buldu.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentin Pınarbaşı, Sarız, Develi ve Yahyalı ilçelerinde ise 60 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekipleri kent merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise kapanan köy yollarında çalışma başlattı.
Etiketler: Kar Yağışı
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