Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van hudut hattında 12 kilo metamfetamin ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında 12 kilogram metamfetamin ve 1 kilogram toz eroin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 12 kilo 66 gram metamfetamin ve 1 kilo 113 gram toz eroin ele geçirdi" ifadelerine yer verildi.
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız Van hudut hattında 12.066 gram metamfetamin ve 1.113 gram toz eroin ele geçirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qEMZM2M9Dc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 11, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Kaçakçılık Uyuşturucu
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