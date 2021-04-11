Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çankaya İleri Mahallesi Altay Sokak'ta çökme riski bulunduğu için yıkımı devam eden Açelya Apartmanı'ndaki çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu.

Bakanı Kurum, incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, temeli kayan binada incelemelerde bulunuyor. https://t.co/KL5NUikJYv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 11, 2021

Bakan Kurum, "Yapılan kontrolsüz kazı sebebiyle Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında. Kontrollü bir şekilde yıkımını yürütüyoruz. Etraftaki 11 binayı da riskli görüyoruz. Bu çerçevede bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.