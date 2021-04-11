İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan eğitim uçuşu için havalanan KT-1 tipi uçak, 9 Nisan'da saat 10.40'ta Foça açıklarındaki İngiliz Burnu Orak Adası önlerinde denize düşmüştü.

Düşen uçağı denizden çıkarmak için dün çalışmalara başlandı. İstanbul'dan gelen Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'na bağlı 'TCG Alemdar' kurtarma gemisi ve dalgıçlarla yapılan çalışmalar gece saatlerine kadar sürdü.

Gece yarısı çalışmalara ara verildi. Gece boyunca 2 Sahil Güvenlik botu bölgeden ayrılmayarak güvenliği sağladı. Karadan Foça Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik ekiplerinin kontrolü sağladığı bölgede, su altındaki enkaz çalışmalarına bugün günün ilk ışıklarıyla birlikte kaldığı yerden tekrar başlandı.

Çalışmalar neticesinde KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı çıkarıldı.

Bölgede, balıkçıların denizden geçişlerine kontrollü olarak izin veriliyor.



