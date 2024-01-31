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HABER GİRİŞ
31.01.2024 14:33
, 31.01.2024 14:34
SON GÜNCELLEME
31.01.2024 14:34
Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ'cü yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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