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Türkiye
AA 31.01.2024 14:17

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirtti.

Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz ve 1 termal dürbünün ele geçirildiğine yer verildi.

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