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Türkiye
İHA 31.01.2024 13:43

Yalova'da karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Karlık Yaylası'na cipleriyle çıkan 5 kişilik ailenin aracı kara saplandı. Telefonun çekmemesi nedeniyle bölgede kalan aile, sabah saatlerinde telefon çeken bir bölgeye giderek yardım istedi. Karda 19 saat mahsur kalan aile sağ şekilde kurtarıldı.

Yalova'da karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı

Dün, Y.T. ve eşi A.T., çocukları A.H.T., Z.S.T. ve M.S.T. ile kar görmek ve gezmek için cipleriyle Karlık Yaylası'na doğru yola çıktı.

Araçları kara saplanan aile bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Geceyi araçlarında geçiren aile gündüz saatlerinde telefonun çektiği bir bölgeye yürüyerek sabah saat 10.10'da 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı başardı.

Bölgeye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucu aileyi 19 saat sonra sağ salim kurtarmayı başardı.

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