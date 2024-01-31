Yalova'da karda mahsur kalan aile 19 saat sonra kurtarıldı

Dün, Y.T. ve eşi A.T., çocukları A.H.T., Z.S.T. ve M.S.T. ile kar görmek ve gezmek için cipleriyle Karlık Yaylası'na doğru yola çıktı.

Araçları kara saplanan aile bölgede telefonun çekmemesi nedeniyle yardım isteyemedi.

[Fotoğraf: İHA]

Geceyi araçlarında geçiren aile gündüz saatlerinde telefonun çektiği bir bölgeye yürüyerek sabah saat 10.10'da 112 Acil Çağrı Merkezini aramayı başardı.

Bölgeye sevk edilen Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenköy Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışma sonucu aileyi 19 saat sonra sağ salim kurtarmayı başardı.