Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Jandarma ekiplerince iki gün önce birinci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu Z.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen Z.K, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 16:41
- 16:23
- 16:20
- 16:05
- 15:52
Sıradaki Haber
Batman'da bir merada otlatılan 50 küçükbaş telef oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz