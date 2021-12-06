Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelisi Ö.S.'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.S., jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine götürüldü.
Zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: PKK/KCK Edirne Terörle Mücadele
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