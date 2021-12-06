Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'de yollar göle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Edirne’de sağanak yağış sonrası kanalizasyonların tıkandığı, bozuk yollara dolan sulardan dolayı sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zorlandı.
İstasyon Mahallesi'nde bulunan Nilüfer Caddesi’nde ve tren garı önündeki yolda biriken sular sebebiyle sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.
[Fotoğraf: İHA]
Yağış sonrasında araçların sıklıkla kullandığı birçok caddede su baskınları meydana geldi. Şiddetli yağışla birlikte neredeyse göle dönen yollarda araç sürücüleri hareket etmekte zorlandı.
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