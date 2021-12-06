Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan E.B, Ö.Ö. ve Ö.K'yi yakaladı.
Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ Terörle Mücadele
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