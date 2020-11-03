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Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi eski komiser tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde görevinden ihraç edilmiş eski komiser İ.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi İ.A, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 11:21
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