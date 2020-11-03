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Edirne'de yarım ton kum midyesi ele geçirildi: 100 bin lira ceza kesildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'nin Enez ilçesinde, toplanması yasak olan kum midyesi ele geçirildi, bir şüpheliye 100 bin lira para cezası uygulandı. Ekipler, kaçakçılıkta kullanılan araca el koydu.
Enez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışması sonrası düzenlediği operasyonda panelvan tip bir araçta yarım ton midye ele geçirdi.
Ekipler, kaçakçılıkta kullanılan araca el koydu.
İsmi belirtilmeyen şüpheliye midye kaçakçılığı yapmaktan 100 bin lira idari para cezası uyguladı.
Toplanması yasak olan yarım ton kum midyesi, denize bırakılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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