Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de bir firmanın sahte dezenfektan ürünleri imal ettiği ihbarı üzerine iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, 13 bin litre (4 bin 471 şişe) sahte kolonya, 717 şişe sahte el dezenfektanı, bir kolonya dolum makinesi, 6 bin 600 litre etil alkol ile 3 bin 840 etiket ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]