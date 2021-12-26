Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Yunanistan sınırında yakalanan şüpheliler B.Ç., K.O. ve A.T.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından 5 gün önce Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda şüpheliler B.Ç., K.O. ve A.T. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü
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