Güngören tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, tramvay yolunda yan yattı.

Kazada sürücü yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu.

Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Metro İstanbul'dan açıklama

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır."