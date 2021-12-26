İstanbul'da kaza yapan araç tramvay yoluna devrildi, seferler durdu
Bağcılar-Güngören tramvay hattında iki araç çarpıştı. Kazaya karışan araçlardan biri tramvay yoluna devrildi. Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören tramvay seferleri durduruldu.
Güngören tramvay yolunda seyreden Mehmet Cengiz yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, tramvay yolunda yan yattı.
Kazada sürücü yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle Bağcılar-Güngören arasında tramvay seferleri durduruldu.
Ekiplerin aracın tramvay yolundan kaldırılması için çalışmaları sürüyor.
Metro İstanbul'dan açıklama
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:
"T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapılmaktadır."
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