Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: 4 kentte buzlanma ve çığ bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Yüksek kesimler için çığ riski bulunmasından dolayı vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği açıklandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Günün en yüksek sıcaklıklarının Muş'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Hakkari'de 6, Van'da 5 ve Bitlis'te 1 derece olacağı ön görülüyor.
Eğimli ve dik yamaçlarda çiğ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Doğu Anadolu Bölgesi Meteoroloji
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