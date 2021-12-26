Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 08:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçtiğimiz ay 650 firma için izin belgesi düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın, kasım ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 650 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 13 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.
Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 27 oldu.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
Özel öğrenciler jandarmanın konuğu oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz