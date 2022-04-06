Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün yakalanan FETÖ şüphelileri Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine götürülen şüphelilerden Y.K, O.T, T.D ve A.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
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