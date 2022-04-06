Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün yakalanan FETÖ şüphelileri Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine götürülen şüphelilerden Y.K, O.T, T.D ve A.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.