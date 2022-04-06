Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
16 aylık karantina 86'ncı test ile son buldu
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
İstanbul'da lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020'den bu yana 85 kez test yaptıran Muzaffer Kayasan'ın 86'ncı testinin negatif çıkmasıyla 16 aylık karantina süreci bitti.
İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan, 4 yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından bir tedavi süreci geçirdi.
Kayasan, lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın 19 Kasım 2020'de COVID-19'a yakalandı.
Nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gören Kayasan'ın bu süreçte belirli periyotlarda 85 kez yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Bu süreyi sürekli karantinada geçiren Kayasan son olarak dün yeniden test yaptırdı.
Kayasan, 86'ncı kez yaptırdığı testin sonucunun negatif çıktığını belirterek, 16 ay süren karantinadan çıkmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Etiketler: Koronavirüs Karantina İstanbul
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