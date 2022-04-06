Kars'ta kar hızlı eridi: 10 evi su bastı
Kars'ın Karadağ Mahallesi'nde karların hızlı erimesi nedeniyle 10 ev ve bazı ahırları su bastı. Taşkınlar nedeniyle evlerinden çıkamayan iki kişi tahliye edildi.
Kentte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi karların erimesine yol açtı.
Bu nedenle Karadağ Mahallesi'nde 10 ev ve bazı ahırlara su doldu. Mahalleye Kars Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ), Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan 2 kişi tahliye edildi
Ekipler, yükselen sular nedeniyle evlerinden çıkamayan 2 kişiyi tahliye etti.
Mahallede bir ahırda mahsur kalan 81 büyükbaş hayvan da ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla buradan çıkarılıp güvenli alana alındı.
Mahallede bir çok tarım aleti ve saman balyaları da yükselen sular nedeniyle ıslanarak zarar gördü.
Daha önce de birçok evi su basmıştı
Kentin Aydınlıkevler Mahallesi'nde de önceki gün kar sularının erimesi yüzünden içinden geçen su kanalının taşması sonucu bir çok ev ve ahırı su basmış, evlerinde mahsur kalan 40 kişi ekiplerce tahliye edilmişti.
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