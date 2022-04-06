Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Angın, Giresun ısırganının coğrafi işaret tescil belgesi aldığını duyurdu.

Giresun ısırganının, yörede yetişen ve Latince adı "Urtica dioica L" olan çok yıllık bir bitki olduğunu anlatan Angın, şunları söyledi:

"Yaprakları koyu yeşil renkli, saplı, dişli kenarlı ve yakıcı tüylüdür. Çiçekleri ise küçük yeşil renklidir. Coğrafi sınırda toprağın pH derecesinin 5-7, yıllık ortalama yağış miktarının 1500 milimetre ve nem oranının ortalama yüzde 80 olması, Giresun ısırganının mirisetin ve naringin yönünden zengin olmasını sağlamıştır. Yüksek antioksidan içerir. Halk arasında alerjik hastalıklara iyi geldiği, artrit ve eklem ağrısını hafiflettiği, kemik sağlığına katkı sağladığı bilinmektedir."

Çorbası ve yağlı aşı yemekleri ile çayı yapılan, yöre halkı tarafından sevilen ısırgan lif üretiminde de kullanılıyor.