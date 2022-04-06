Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.
Otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Güzergahı kullanan sürücüler, görüşme mesafesinin düştüğü yolda yavaş seyrediyor.
Bölgede ring halinde görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları için uyarıyor.
Etiketler: Düzce
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