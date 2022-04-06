Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi çalışmaları kapsamında Adapazarı, Erenler ve Arifiye ilçelerinde operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere yönelik operasyonda, şüpheliler N.A, H.A, E.K, E.A, N.Ç. ve H.C. yakalandı.
Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 925 gram sentetik kannabinoid maddesi, 464,26 gram metamfetamin ve 110 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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