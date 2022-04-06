Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Avcılar'da kafe yangını
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Avcılar'da bir kafede başlayan yangın başka bir kafeye daha sıçradı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında iki kafe kullanılamaz hale geldi. Söndürme çalışmaları sırasında ise bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin sardığı kafede iki kez patlama meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir kafeye daha sıçradı.
1 itfaiye eri dumandan etkilendi
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerince müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangının başladığı kafe küle döndü, diğer iş yerinde ise büyük çapta hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Iğdır'da kaçak avcılara 12 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz