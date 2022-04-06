Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan bir kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin sardığı kafede iki kez patlama meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın, yan taraftaki başka bir kafeye daha sıçradı.

1 itfaiye eri dumandan etkilendi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alındı, çalışmalar sırasında bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen itfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının başladığı kafe küle döndü, diğer iş yerinde ise büyük çapta hasar oluştu.