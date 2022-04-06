Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kaçak avcılara 12 bin lira ceza
Iğdır'da kaçak keklik avlarken yakalanan 2 kişiye 12 bin 400 lira ceza uygulandı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Hayvan Durum İzleme ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Bu sırada 2 kişinin kaçak şekilde avlandığı tespit edildi. Bu kişilerin avlandığı bölgede yapılan aramada, canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler bulundu.
Kaçak avcılara, 6 bin 400 lirası idari olmak üzere 12 bin 400 lira para cezası uygulandı.
Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken canlı mühre keklikler ise doğaya salındı.
Etiketler: Iğdır Kaçak Avcılık
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