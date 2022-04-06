Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Hayvan Durum İzleme ekipleri, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetim yaptı.

Bu sırada 2 kişinin kaçak şekilde avlandığı tespit edildi. Bu kişilerin avlandığı bölgede yapılan aramada, canlı mühre olarak kullanıldıkları belirlenen 6 kınalı keklik ile tuzak ve kafesler bulundu.

Kaçak avcılara, 6 bin 400 lirası idari olmak üzere 12 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Ele geçirilen kafes ve tuzaklar imha edilirken canlı mühre keklikler ise doğaya salındı.