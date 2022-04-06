Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırın dorsesinden 129 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir tırın dorsesinde 129 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı iddiasıyla tır sürücüsü tutuklandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi konusunda çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Adilcevaz-Erciş kara yolu Çimenli Akıllı Yol Kontrol Noktası'nda dün yapılan uygulamada durdurulan tırın dorsesinde yurda yasa dışı yollarla giren 3'ü kadın, 3'ü çocuk 129 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.
Tır sürücüsü tutuklandı
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla tırın sürücüsü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç İdaresine gönderilecek.
Etiketler: Bitlis Düzensiz Göçmenler Kaçakçılık
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