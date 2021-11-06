Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 09:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan yine itti: 54 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına 2 lastik bottaki 54 düzensiz göçmen itildi. Göçmenler, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından, Türk kara sularına geri itilen iki ayrı lastik bottaki 54 kaçak göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Etiketler: Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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