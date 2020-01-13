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Yunanistan sınırında yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı13 Ocak 2020 Pazartesi 17:19 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 17:26
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Jandarma ekipleri, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ zanlıları İ.K, S.K. ve D.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden İ.K. ve D.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Edirne Yunanistan sınırı fetö