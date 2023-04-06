Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.