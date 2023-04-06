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Türkiye
AA 06.04.2023 15:26

Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı

Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5 kişi ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.

Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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Yunanistan FETÖ Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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