Yunanistan sınırında 3'ü FETÖ mensubu 6 kişi yakalandı
Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 5 kişi ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 5 şahıs ile ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.