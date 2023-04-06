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Türkiye
DHA 06.04.2023 15:17

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Antalya'da tır ile çarpışan otomobildeki sürücüsü Ramazan Güç ile yanındaki avukatlardan Mustafa Emre Su hayatını kaybetti, 2 avukat da yaralandı.

Antalya'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Kaza, öğle saatlerinde Antalya- Isparta kara yolu Yeşil Karaman Mahallesi'nde meydana geldi.

Ramazan Güç'ün kullandığı otomobil ile Mustafa Türkmen yönetimindeki tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç da savruldu.

Kazada sürücü Güç hayatını kaybetti, otomobildeki avukatlar Dursun Göktürk, Zülal Kay  ve Mustafa Emre Su ise yaralandı.Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan avukat Su, hayatını kaybetti.

Güç ile avukatların Isparta Cezaevi'ndeki yakınlarının yanına gittiği söylendi. Cenazeler, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 

Tır şoförü Mustafa Türkmen ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

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