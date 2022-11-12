İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında bir grup göçmenin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 71 göçmeni kurtardı.

Selçuk ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 18 göçmen yakalandı.

Yine Yunanistan'ın ölüme ittiği 42 göçmen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında,

33 göçmen Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, 19 göçmen ise Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.