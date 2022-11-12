Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 04:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan ölüme itti, 165 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı
[Fotograf: DHA]
İzmir, Çanakkale, Aydın ve Balıkesir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 165 göçmen kurtarıldı. 18 göçmen de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı.
İzmir'in Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında bir grup göçmenin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik harekete geçti.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 71 göçmeni kurtardı.
Selçuk ilçesi açıklarında da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 18 göçmen yakalandı.
Yine Yunanistan'ın ölüme ittiği 42 göçmen Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında,
33 göçmen Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçesi açıklarında, 19 göçmen ise Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Son Haberler
- 04:50
- 04:30
- 04:18
- 03:54
- 03:35
Sıradaki Haber
Manisa'da zehir taciri 5 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz