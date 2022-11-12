İl Emniyet Müdürlüğü ve Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay boyunca takibe aldıkları 7 şüpheliye yönelik 10 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 186 şişe farklı ebat ve şişelerde kaçak alkol, 230 sahte bandrol ve etiket ile, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 715 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B., N.B., O.U., Ö.Ö.ve F.Ş., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.