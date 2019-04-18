Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünün yakınından geçen dere, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Taşkın sonucu dere kenarındaki bazı evleri su bastı, ahırlar zarar gördü.

Evini su basan bazı vatandaşlar eşyalarını alarak yakınlarının yanına taşındı.

Kaymakam Ramazan Kendüzler, söz konusu bölgedeki durumu bildiklerini ve sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını söyledi.

Köy sakinlerinden Ercan Cankurtaran da, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle derenin taştığını anlatarak, "Beş ev su altında kaldı. Evlerde bazı hastalar vardı. Herkes akrabalarının yanına gitti" dedi.

Mert Cankurtaran ise, evlerdeki su seviyesinin 1 metreye kadar çıktığını, bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alarak bölgeden ayrıldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA