Yüksek kazanç vaadine inandı, 12 bin 500 dolar dolandırıldı

Isparta'da, yaklaşık 31 yıl hemşire olarak çalıştıktan sonra bu yıl başında emekli olan 2 çocuk annesi Zeynep Naile Dilmaç, geçen yıl evinde oturduğu sırada internette gezinirken, küçük yatırımlarla büyük paralar kazanmayı vadeden reklama tıkladı.

Dilmaç, yaşadıklarını anlatarak, "Kurumsal bir firmanın reklamı gibi görünüyordu. Nedir diye merak ettim tıkladım ve o gün 250 dolar gibi bir meblağ ile yatırım yaptım. 3 gün sonra telefonuma indirdiğim uygulamadan 40 dolar kazandığımı gördüm. 3 günde iyi kazançtı. Paramı çektim ve bir daha ilgilenmedim" dedi.

"3 günde 40 dolar kazanınca bu reklamlar ilgimi çekmeye başlamıştı"

Dilmaç, açıklamasında, "Emekli ikramiyemi aldıktan sonra eşimin arabasını değiştirmek ve jest yapmak istemiştim ama para yetmeyince yapamamıştım. Geçen yıl 250 dolardan 3 günde 40 dolar kazanınca bu reklamlar ilgimi çekmeye başlamıştı. İncelemek için girdiğimde önüme bir form çıktı ve onu doldurdum. Her şey böyle başladı. Ben bu sayfayı ziyaret ettikten sonra telefonla arandım. Arayan numara yurt dışındandı. Bana öncelikle daha önce böyle bir yatırım işine girip girmediğimi sordular. Geçen yıl girdiğimi ve bir yatırım şirketiyle çalıştığımı söyleyince bir hareketlenme oldu onlarda. Bana daha büyük meblağlarla yatırım yapmam halinde daha çok kazanacağımdan söz etmeye başladılar. 25 bin dolar gibi rakamlardan söz ettiler. Ben o kadar param olmadığını söyledim" ifadelerine yer verdi.

"Hesabımda 45 bin dolar görünüyordu"

Telefondaki kişilerin konuşmasına izin vermediğini söyleyen Zeynep Naile Dilmaç, bankalardan 12 bin 500 dolar kredi çektiğini belirterek, "Bu parayı da sanal para uygulamasına yatırım olarak aktardılar. Cep telefonumdaki uygulamadan paramın son durumunu görebiliyordum. Kurban Bayramı öncesi baktığımda hesabımda 45 bin dolar görünüyordu. Yatırım danışmanım olduğu söylenen bir kadınla muhatap oluyordum" dedi.

Bayram öncesi ihtiyaçlarını gidermek, ailesine sürprizler yapmak için hesabında biriktiğini söylediği 45 bin doların 15 bin dolarını çekmek isteyen Zeynep Naile Dilmaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Parayı çekmek için işlem yaptığımda sistem reddetti. Bunun üzerine o kadını aradım ve nedenini sordum. Bana, 'Promosyon kodunu girmeniz lazım' dedi. Ben ‘Öyle bir kod yok’ dediysem de itiraz ettiler ve mutlaka ilk başta verildiği, unutmuş olabileceğimi iddia ederek böyle durumlarda kod satın almam gerektiği; bunun için 4 bin 500 dolar ödeme yapmak zorunda olduğum söylendi. Baştan beri dolandırıldığımdan şüphe ediyordum ama artık iyice emin olmuştum. Zaten bu girişimimden sonra hesabımdaki 45 bin doların yerinde de yeller esiyordu."

"Tehdit ettiler"

Zengin olduğunu düşünürken 4-5 bankaya birden borçlandığını, emekli maaşının çektiği kredilerin taksitlerini ödemeye yetmediğini anlatan Dilmaç, savcılığa şikayette bulunduğunu söyledi.

Şikayetçi olduğunu kendisini dolandıranlarla da paylaştığını anlatan Dilmaç, "Benimle iletişim sağladıkları sosyal medya üzerinden vukuatlı nüfus kayıt örneğimi attılar. Telefonumun tüm uygulamalarına erişim sağladıklarını, telefonda bulunan resimlerimi internette yayımlayacaklarını belirterek, tehdit ettiler. Benim sakıncalı bir fotoğrafım olmadığı için bu blöfü yemedim ve 'Elinizden geleni yapın korkmuyorum' dedim" diye konuştu.

"İkinci kez dolandırılmak üzereydim"

Parasını kaptırmaktan ziyade aldatılmayı hazmedemediğini belirten Dilmaç, şöyle devam etti:

"Bu olaydan sonra benim gibi olanlar var mı diye araştırırken çok sayıda mağdur olduğunu fark ettim. Grup kurduk oradan sohbet ediyor ve bilgi paylaşıyorduk. Sonra biri bana kendi parasını kurtardığını söyledi ve yine yurt dışı numarası verdi. Bunlar güya sizin giden paranızın yüzde 10'unu kendileri alarak paranızı kurtarıyormuş. Tabi aynı şebeke mi bilmiyorum ama güya 45 bin dolarımı kurtarabilmem için bunlara 4 bin 500 dolar ödemem gerekiyordu. Artık bunun da bir oyun olduğunu anlamamak gerçekten aptallık olurdu ve inanmadım. Paramın geri geleceğini düşünmüyorum. Öyle bir umudum da yok. Lakin başkaları dolandırılmasın, kandırılmasın istiyorum. Lütfen bu dolandırıcılara inanmayın, kanmayın. İnternette gördüğünüz her şeye kapılmayın. 'Ben dolandırılmam' demeyin, insanı öyle ikna ediyorlar ki şaşarsınız."