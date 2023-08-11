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Türkiye
AA 11.08.2023 09:50

Malatya için içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen depremin ardından ana su kaynağında oluşan bulanıklık nedeniyle, ikinci bir duyuruya kadar içme suyunun kullanılmaması uyarısında bulunuldu.

Malatya için içme suyu uyarısı: İkinci bir duyuruya kadar kullanmayın

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen 5,3'lük depremin ardından Gündüzbey Kaptaj Tesisi ana kaynağımızda bulanıklık oluşmuştur. İkinci bir duyuruya kadar içme suyunu kullanmayınız." denildi.

5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 20.48'de 5,3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi.

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