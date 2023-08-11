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Türkiye
AA 11.08.2023 09:39

Kurt yavrusu satmaya çalışan kişiye 14 bin 386 lira ceza kesildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kurt yavrusunu sosyal medya üzerinden paylaştığı ilanla satmaya çalışan kişiye 14 bin 386 lira ceza kesildi.

Kurt yavrusu satmaya çalışan kişiye 14 bin 386 lira ceza kesildi

Küçükboğaz köyü yaylasında yaşayan bir kişinin, soysal medya hesabından kurt yavrusunun fotoğrafını "satılık" ibaresiyle paylaştığı tespit edildi.

Kurt yavrusu satmaya çalışan kişiye 14 bin 386 lira ceza kesildi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Koçköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, belirlenen adreste bir kurt yavrusu ele geçirildi.

Durumun bildirilmesi üzerinde köye gelen Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavruyu koruma altına aldı.

Yanında beslediği hayvanı satmaya çalışan kişiye ise 14 bin 386 lira ceza uygulandı.

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