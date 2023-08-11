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Türkiye
İHA 11.08.2023 09:53

Isparta'da av tüfekli katliam: 4 ölü

Isparta'da 70 yaşındaki adam tartıştığı kişiyi ve 3 oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Isparta'da av tüfekli katliam: 4 ölü
[Fotograf: İHA]

Olay dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. 70 yaşındaki Hayrettin T., aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 

Cinayetin ardından Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Hayrettin T., gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek, cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı. 

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