Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarı üzerine uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler rota değiştirdi.

Karadeniz´de saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli rüzgar öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler Sinop’a sığındı.

Bekleyişlerini burada sürdüren gemiler, hava şartlarının düzelmesinin ardından tekrar seyir alacak.

Gemilerin bu süre zarfında tüm ihtiyaçları talep edilmesi halinde Sinop Liman Başkanlığı’nca karşılanacak.