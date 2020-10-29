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Yozgat'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Berat Kuşçuoğlu idaresindeki otomobil, Yozgat-Ankara karayolu Derebağ köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan Şefiga Kuşçuoğlu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ile Osman ve Döndü Kuşçuoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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