Yayladağı ilçesi Denizgören Mahallesi Keltepe eteklerinde önceki gün çıkan yangında yaklaşık bir dönümlük çalılık alan zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Hatay Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada yangınla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden H.A.'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı belirtildi.

Diğer şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.