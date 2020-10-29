Ankara'nın Çankaya köyünde, 1800'lü yılların sonlarında yapılan bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yıllarca konut olarak hizmet verdi.

Ama Köşk'teki en önemli an, 28 Ekim 1923 akşamıydı. O akşam Mustafa Kemal, çalışma arkadaşlarını burada ağırladı. Tarihe geçen sözleri burada söyleyen Mustafa Kemal, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." dedi. Bu sözün ardından ülkenin kaderinde yeni bir sayfa açıldı.

57 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü bu ikametgahta geçirdi

Mustafa Kemal, Cumhuriyet devrimlerinin ilk temellerini, uykusuz gecelerde çalışma odasında planladı. Türk milletine bıraktığı en büyük miraslarından ve yol göstericilerinden olan Nutuk'u da burada kaleme aldı.

Atatürk, 57 yıllık ömrünün büyük bir bölümünü bu ikametgahta geçirdi. Her eşyada, her köşede Ata'nın izlerini görmek mümkün.

Zaman içinde ihtiyaç üzerine aynı arazide yeni bir bina inşa edildi. Atatürk, 1932 yılında yeni Çankaya Köşkü'ne taşındı.

Cumhuriyet açısından birçok önemli karara tanıklık eden köşk, 1950 yılında halkın ziyaretine açıldı.

2002-2007 yılları arasında geniş kapsamlı restorasyon yapıldı. Çankaya Müze Köşkü, o tarihi günlere yolculuk yapmak isteyenleri bekliyor.

Haber: Duygu Özdemir

Kamera: Seyit Taşdelen