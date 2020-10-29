Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 23 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 23 kişiye 34 bin 230 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, 22-28 Ekim tarihlerinde maske takmayan 17, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 6 olmak üzere 23 kişiye 34 bin 230 lira para cezası kesildiği belirtildi.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 2 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğunu anlatılan açıklamada, 4 kişi hakkında ise suç duyurusunda bulunulmak üzeri işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, izolasyon ve karantina tedbirlerine uymayan 13 kişinin ise Kastamonu Valiliği tarafından belirlenen yurtlarda bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 17:02
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