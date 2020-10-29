Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kamyonun 6 araca çarptığı kaza kamerada
Çorum'da freni arızalanan kamyonun 6 otomobile çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çorum’da 64 yaşındaki B.D.'nin kullandığı kamyon, şehir merkezinden geçen Samsun-Ankara Kara Yolu Buhara Kavşağı, Binevler Kavşağı ve Osmancık Kavşağı’nda fren arızası nedeniyle 6 otomobile çarptı.
Kamyon bir aracı yaklaşık 300 metre sürükledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. 8 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 16:57
Son Haberler
- 17:08
- 17:02
- 17:02
- 16:57
- 16:52
Sıradaki Haber
Yayladağı'ndaki yangınla ilgili 1 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz