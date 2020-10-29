Çorum’da 64 yaşındaki B.D.'nin kullandığı kamyon, şehir merkezinden geçen Samsun-Ankara Kara Yolu Buhara Kavşağı, Binevler Kavşağı ve Osmancık Kavşağı’nda fren arızası nedeniyle 6 otomobile çarptı.



Kamyon bir aracı yaklaşık 300 metre sürükledikten sonra durabildi. Kaza nedeniyle çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. 8 kişinin yaralandığı kaza anının güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı.

