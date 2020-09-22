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Yozgat'ta 545 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 545 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat'ta şüpheli H.G.'nin otomobilinde tarihi eser olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı Sorgun ilçesi Çatmasöğüt mevkisinde durdurdu.
H.G.'nin üstünde, araçta ve evinde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıyan 455 sikke, 10 heykel, 29 yüzük, 17 mühür, 5 kolye ucu, 6 ok ucu, 1 haç, 22 tarihi obje ile 8 metal arama dedektörü, 12 bakırdan metal arama çubuğu, 15 kama, 2 kuru sıkı tabanca ile kazı malzemeleri bulundu.
H.G., gözaltına alındı.
Etiketler: yozgat tarihi eserSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 12:58
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