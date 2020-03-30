Başhekimlik tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, Yozgat Valisi Kadir Çakır tarafından alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Yozgat Şehir Hastanesinde randevulu, randevusuz ve acil alanında normal hasta kabulünün yapılmayacağı belirtildi.

Duyuruda, hastanede sadece koronavirüs vakalarına bakılacağı, koronavirüs şüphesi olanların pandemi polikliniğinde muayene edileceği, normal poliklinik hastalarının Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde muayene edileceği ifade edildi.