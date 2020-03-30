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Tunceli’de 1 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Tunceli Valiliği]
Tunceli Valiliği, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyünde İstanbul'dan gelen bir kişide koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine köyün karantinaya alındığını açıkladı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır." denildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Tunceli Valiliği Mazgirt geçitveren koronavirüsSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 12:16
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