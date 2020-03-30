Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Mazgirt ilçemiz Geçitveren köyümüzde İstanbul’dan gelen bir vatandaşımızda COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine köyümüz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararınca karantinaya alınmıştır." denildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanın da tedavisine Tunceli Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başta Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.