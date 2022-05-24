Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA, İHA
Yolun karşısına geçmeye çalışırken tramvay çarptı
İzmir'in Konak ilçesinde, yolun karşısına geçen kıza tramvay çarptı. Genç kızın ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
İzmir'de Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkiinde A.N.K. ile arkadaşı, yolun karşısına geçmek için koşarak araçların arasından tramvay yoluna geçti.
Bu sırada 12 yaşındaki A.N.K'ye tramvay çarptı, arkadaşı ise son anda kurtuldu.
Çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri, A.N.K'ye yardım etmek için koştu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K. ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen A.N.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza anı ise bir araç kamerasına anbean yansıdı.
Etiketler: İzmir
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz