Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 5 kişi yaralandı.
İstanbul-Tekirdağ yolunun Yeniçiftlik Mahallesi kesiminde M.K. idaresindeki hafif ticari araç ile aynı yönde seyreden A.P. yönetimindeki minibüs ve E.A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.
Etiketler: Tekirdağ Trafik Kazası
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