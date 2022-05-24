Kocaeli'nin İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde Serdar Bestel yönetimindeki halat yüklü kamyon, freni boşalması nedeniyle yokuş aşağı hızlanmaya başladı.

Kamyon daha sonra yol kenarındaki bakkalın önünde bulunan kameriyeye çarptı.

Kazada Serdar Bestel ve kameriyede oturan Halis Tarhan, kızları Ayşegül Tarhan ile Reyhan Tarhan yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kameriye altında sıkışan baba ve iki kızını çıkardı.

Sürücü ve Ayşegül ağır yaralandı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastaneye götürüldü.

Kamyon sürücüsü Serdar Bestel ile Ayşegül Tarhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis ekipleri, cadde üzerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.